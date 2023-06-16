Helva yüklü kamyonetin devrildiği kazada ölen ya da olmadı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan helva yüklü kamyonet şarampole devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö., idaresindeki 07 ASB 64 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkarak şarampole devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken koliler içerisindeki kilolarca helva ise çevreye dağıldı. Kazanın ardından çevreye dağılan koliler sürücü ve olay yerine gelen firma çalışanları tarafından toplandı.