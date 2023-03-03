Hem güneşlendiler, hem de kuraklıktan dert yakındılar

Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının 16 dereceyi görmesiyle kendini park ve bahçelere atan vatandaşlar bir yandan güneşli havanın tadını çıkarırken bir yandan da kuraklık ve susuzluktan dert yakındı.

Afyonkarahisar'da kurak geçen bir kış mevsiminin ardından Mart ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması sonucu yazdan kalma bir gün geçiren Afyonkarahisarlılar park ve bahçelerde güneşli havanın tadını çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar bir yandan da kar ve yağmur yağmamasından yana endişelerini dile getirdiler. Kuraklık ve susuzluktan büyük endişe duyan vatandaşlar, bu yıl mevsimlerin çok kurak geçtiğini belirterek, susuzluğun kapıda olduğunun farkında. Güneşli havadan şikayetçi olan vatandaşlar biran önce yağışlı havaların tekrar gelmesini beklediklerini belirttiler.