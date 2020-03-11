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Hemzemin geçit çalışmaları başladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yapılacak olan hemzemin geçitlerin çalışmalarını değerlendirmek ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak için TCDD 7.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılacak olan hemzemin geçitlerin çalışmalarını değerlendirmek ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak için TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.


İlçeye yapılacak olan hemzemin geçitler ile ilçede İstasyon Mahallesinde bulunan otomatik bariyerli hemzemin geçidin karayolu alt geçidine dönüştürülmesi hususunun görüşüldüğü ziyarette Başkan Mustafa Çöl, yapılan çalışmaları yakından inceleyerek TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri'den detaylı bilgi aldı. Toplamda yedi adet hemzemin geçidin lastik (kauçuk) kaplama işlemlerinin yapılması ile ilçedeki otomatik bariyerli hemzemin geçidin karayolu alt geçidine dönüştürülmesi hususları ile ihale süreçleri, yaklaşık maliyetleri, ödenek konularının görüşülerek en kısa zamanda başlaması için karşılıklı mutabakat yapıldı.

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