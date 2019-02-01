Hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde hemzemin geçitte bariyerlerin kapalı olmasına rağmen geçmeye çalışan otomobile yolcu treni çarptı. Kazada otomobilde bulanan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Dolu (46) yönetimindeki 03 NA 642 plakalı otomobil, hemzenin geçitte otomatik bariyerler kapalı iken geçmeye çalışırken 72013 sefer sayılı Denizli - Eskişehir seferini yapan Pamukkale Ekspress yolcu treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir süre trenin altında sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücü İbrahim Dolu ile araçta bulunan Azerbaycan uyruklu Nigana Aliyeva (56) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının ağır olduğu bildiriydi.