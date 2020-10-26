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Hepsi aktar ve tütüncüde çıktı

Afyonkarahisar’da tütüncülük ve aktarcılıkla ilgili işyerlerine ihbar üzerine yapılan operasyonla çok gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da tütüncülük ve aktarcılıkla ilgili işyerlerine ihbar üzerine yapılan operasyonla çok gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Sandıklı ilçesinde tütüncü ve aktar olarak faaliyet yürüten iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 1 adet Elektronik sigara sarma makinası, 1216 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 125 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli macun, 102 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli gıda, 59 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli krem, 42 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli jel ve 13 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli sprey ele geçirildi.


Operasyonun ardından şüpheliler Y.K., O.S. ve A.İ. hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.

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