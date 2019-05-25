‘Her atık çöp değildir' temalı sergi açıldı

Afyonkarahisar'da eğitim veren özel bir okulun öğrencileri, atık maddelerini geri dönüşümle günlük yaşamda kullanılabilecek materyallere dönüştürdü.

Vali Mustafa Tutulmaz'ın açılışını gerçekleştirdiği sergide, ‘Her Atık Çöp Değildir' düşüncesiyle öğrenci ve veli işbirliği içerisinde okulun 6 ayrı köşesinde Geri Dönüşüm İstasyonları oluşturuldu. Bu istasyonlarda oluşturulan atık malzemeler geri dönüşüm ile günlük yaşamda kullanılabilecek materyallere dönüştürüldü. Öğrencilere atıkları geri dönüştürme ve bu konuda bilinçli bireyler olmalarını sağlamayı amaçlayan çalışma kapsamındaki materyaller oluşturulan sergi ile beğeniye sunuldu.

Sıfır atık konusunda en önde gelen illerdeniz

Sergi açılışındaki konuşmasında geri dönüşümün önemine değinen Vali Mustafa Tutulmaz; “Bugün Sıfır Atık Projesinin güzel bir örneğini Bahçeşehir Okullarında gördük. Okul Müdürlüğünce ‘Her atık çöp değildir' sloganıyla yola çıkılarak bütün öğrencilerimizin atık konusundaki dikkatlerini çekmek ve Sıfır Atık Projesine destek vermelerini sağlamak yönünde önemli bir gayret gösterilmiş. Ben okul yönetimini, öğrencileri, emeği geçen öğretmen ve velileri tebrik ediyorum. Sıfır Atık Projesi bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüyen ve ülkemiz genelinde uygulanmaya başlanan bir projedir. İlimiz için 2021 yılı öngörülmüş olmasına rağmen biz bunu biran evvel başlatalım dedik ve şuanda ilimiz ülkemizdeki en önde olan illerden birisi. Bugün de bu sergide projenin güzel bir yansımasını gördük. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını sizlerin vasıtası ile talep ediyorum. Çünkü şuanda atık olarak bıraktığımız malzemelerin önemli bir kısmını üretmek için büyük miktarlarda para harcanıyor, bir kısmını da ithal ederken onlara ilave paralar ödüyoruz. Önemli bir kısmında emek var ve en önemlisi de bu bizim milli değerlerimiz ve değerlerimizi korumamız gerekiyor. Ben tekrar emeği geçen ve duyarlı olan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.