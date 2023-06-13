Afyonkarahisar'da yaşanan heyelanda araçlarda mahsur kalan ölü ve yaralıların isimleri belli oldu.

Olay, Afyonkarahisar-Denizli karayolu Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyünde meydana geldi. Sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte heyelan meydana geldi. Tepelerden akan tonlarca toprak karayoluna indi. Olayda heyelana yakalanan 20 AV 423 plakalı ve 20 H 9427 iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı. Bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri ilk olarak 20 AV 423 plakalı araçtan A.B. (63) ve M.A.S.'ı (52) çıkarttı. 20 H 9427 plakalı araçta sıkışan Nevzat Emer hayatını kaybederken, yanında bulanan Zuliye Emer ise yaralandı. Yaralılar ardından bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölgede başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.