Heyelanın yuttuğu iki araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında sağanak yağış sonrası sel baskını yaşandı. Baskının ardından köyün tepelerinden karayoluna toprak kayması oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan iki aracı adeta yuttu. Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen araç trafiğine kapandı. Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması devam ediyor. Araçlardan birinde ismi öğrenilemeyen 1 erkek şahıs hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.