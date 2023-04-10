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Hibe dağıtılan tohumların kontrolü yapıldı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde yüzde 75 hibeli dağıtılan tritikale ve Reis çeşidi buğday tohumlarının arazi kontrollerini yaptı.


Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla başlattığı projelerin denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde arazi kontrolü yaptı. Yüzde 75 hibeli dağıtılan Tritikale (Tatlıcak97 çeşidi ) ve Buğday (Reis çeşidi ) tohumlarının arazi kontrollerini yapıldı.


Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri Kırsal Kalkınma Fonu (IFAD) Projesi kapsamında Bahçecik köyünde halk katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda köyün mevcut yapısı ve sosyo-ekonomik durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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