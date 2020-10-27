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Hibe olarak alınan hayvanların sayısı her geçen gün artıyor

Afyonkarahisar’da “Genç Çiftçi Hibe Desteği” projesinden yararlanarak koyun alan üreticilerin sürülerini 2 katına çıkardıkları belirtildi.

Afyonkarahisar'da “Genç Çiftçi Hibe Desteği” projesinden yararlanarak koyun alan üreticilerin sürülerini 2 katına çıkardıkları belirtildi.


Konu ile ilgili Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde 2016-2018 yılları arasında, Genç Çiftçi Hibe Desteği projesi kapsamında Afyonkarahisar'da hibe olarak verilen damızlık koyunların denetim ve kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde damızlık koyunların yavrularıyla beraber 2 katına ulaştığı tespit edilerek, projelerin geri dönüşlerinin son derece olumlu olduğu kaydedildi.

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