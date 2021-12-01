Hırsızın rahat tavrı şaşırttı

Afyonkarahisar'da bir şahsın park halindeki motosikleti çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın rahat tavırlarla çaldığı motosiklet ise polisin başarılı takibi sonrası evinin bahçesinde üzeri halı ile örtülmüş şekilde ele geçirildi.

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Güvenlik kameraların tarafından anbean kayıt altına alınan hırsızlık olayında, evinin önüne park ettiği motosikletin sabah uyandığında yerinde olmadığını gören vatandaş durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri yakınındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmada olayı gerçekleştiren şahsın hakkında hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan K.Y. olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada motosikleti şüphelinin evinin bahçesinde üzerinde halı örtülerek gizlenmiş vaziyette buldu. Ele geçirilen motosiklet sonrasında sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştiren K.Y., ise operasyonun ardından gözaltına alındı.

Öte yandan, K.Y.'nin motosikleti çaldığı anlarda rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı.