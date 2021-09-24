Hırsızlık şebekesi çaldıkları altınlarla yakalandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan onlarca hırsızlık olayına karışan 4 kişi çaldıkları 10 bin TL'lik ziynet eşyası ile birlikte yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen bir araç takibe alındı. Araçta iki erkek şahısın olduğu tespit edilirken, takip esnasında 2 bayan şahsın daha araca bindiği görülerek polisler tarafından durduruldu. Araç içerisinde; 3 adet çeşitli suçlardan kaydı olan T.İ., 35 adet evden hırsızlıktan kaydı bulunan G.D., 7 adet suç kaydı bulunan R.İ. ve 27 adet ikametten hırsızlık kaydı bulanan E.A. isimli şahısların bulunduğu tespit edildi. G.D. isimli şahsın üst aramasında yüzük, küpe, gram altın, kolye ve bilekliklerden oluşan maddi değeri 10 bin TL olan çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.