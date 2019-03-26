Hırsızlık yaptı, 2 saat sonra yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli 2 saat içerisinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emrullah Mahallesi Kantaroğlu sokak üzerinde bulunan Uğur K.'ya ait ikinci el eşya satış mağazasının camı kimliği belirsiz kişilerce kırılarak içeriden hırsızlık olayı gerçekleşti. Durumun fark edilmesi üzerine polis ekipleri araştırmalara başladı. İş yerinden 600 TL değerinde 4 adet radyo, 5 adet el feneri ve hoparlörün çalındığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda olaya karışan ismin M.Y. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonrasında M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.