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Hızlı tren şantiyesinden hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da hızlı tren şantiyesinden hırsızlık yapan 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Afyonkarahisar'da hızlı tren şantiyesinden hırsızlık yapan 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.


Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyünde bulunan hızlı tren şantiyesinde hırsızlık yapıldığı ihbarının alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayının yapıldığı aracın Uşak ili istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma neticesinde hırsızlık olayına karışan araç, Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Araç içerisinde bulunan C.G., N.G., B.G., T.G ve A.E. isimli 5 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan B.G.'nin 6 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

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