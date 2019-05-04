Hocalar ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hocalar İlkokulu tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Hocalar ilçesi Bayrak Tepede gerçekleştirilen etkinliğe, Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan, İlçe Spor Müdürü Sefa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koyuncu,İlçe Mal Müdürü Sabri Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karakuş, Okul Müdürü Nazif Sarı, veliler,öğretmenler, öğrenciler ve Atlı Spor ve Cirit Kulübü üyeleri katıldı.

Öğrenciler protokol üyeleri ve aileleri ile birlikte uçurtma uçurdu. Daha sonra öğrenciler etkinliğe katılan Atlı Spor ve Cirit Kulübü üyeleri ile birlikte ata binerek güzel vakit geçirdiler.

Bu tür etkinliklerin her sene geleneksel hale getirdiklerini dile getiren Hocalar Okul Müdürü Nazif Sarı; “Çocuklara sağlıklı yaşamın, sporun önemini kavratmak ve yaşamlarında uygulamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlik. Uçurtma etkinliğine katılan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.