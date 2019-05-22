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Hocalar İlkokulunda 'Dünya Arı Günü' etkinliği

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde 20 Mayıs Dünya Arı günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 20 Mayıs Dünya Arı günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.


Hocalar İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Hocalar ilçesinin tek arı yetiştiricisi Gültekin Çetin, okul bahçesinde bir stant açtı .Stantta arı ürünleri, arıcı malzemeleri ve bal çeşitleri öğrencilere tanıtıldı. Etkinlikte ayrıca öğrencilere balın beslenmedeki faydaları ile arının bitkilerin çoğalmasına yardımcı olduğu anlatıldı.


Etkinlik sonunda öğrencilere bal ikram edildi.

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