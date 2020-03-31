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Hocalar jandarmasını şaşırtan görüntü

Afyonkarahisar’ın Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri tarafından Korono virüs Covit-19 virüsüne yönelik yol kontrollerini sürdürürken, 15 kişilik kapasitesi olan, ancak sosyal mesafe kuralına göre 8 kişinin taşınması gereken minibüste 23 işçi taşıyan şoför pes dedirtti.

Afyonkarahisar'ın Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri tarafından Korono virüs Covit-19 virüsüne yönelik yol kontrollerini sürdürürken, 15 kişilik kapasitesi olan, ancak sosyal mesafe kuralına göre 8 kişinin taşınması gereken minibüste 23 işçi taşıyan şoför pes dedirtti.


İçişleri Bakanlığının aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol eden jandarma asayiş ekipleri ilçeye bağlı Kozluca köyü yol ayrımında bir minibüsü durdurdu. Minibüste sosyal mesafe kuralı nedeniyle 8 kişi taşıması gerekirken 23 işçi taşıdığı tespit edilince, araç sürücüsü Mehmet C.'ye 392 TL idari yaptırım uygulanması için tutanak tutuldu. İşçileri araçtan indiren jandarma asayiş ekipleri, farklı minibüsler ile sosyal mesafe kuralına uyularak tarım işçilerini evlerine gönderdi.


Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan da yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki denetimleri kaymakamlıgımız ile koordineli olarak uyguluyoruz. Kurallara harfiyen uyan halkımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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