Hocalar'a komşu ilçe Banaz'dan kaçak geçişleri önlemek için köy yollarını toprakla kapatıldı

Afyonkarahisar'ın Hocalar İlçe Kaymakamlığı, komşu il Uşak'ın Banaz ilçesinden Hocalar ilçesine yapılabilecek kaçak geçişleri önlemek için köy yollarının toprakla kapatıldığını duyurdu.

Hocalar Kaymakamlığı, İlçe Hıfsısıhha Kurulu kararı ile Covit-19 virisünü önleme tedbirleri kapsamında alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan duyuruda, "Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerimiz, Hocalar-Banaz karayolu üzerinde bulunan Yeşilhisar köyü mevkinde uygulama kontrol noktasında; 24 saat esasına göre tedbir almaktadır. Jandarma ekiplerimiz, sürücülerin ilçemize giriş için izin belgelerinin olup olmadığını denetleyerek, belgesi olmayan sürücüleri geri göndermektedirler. Araçlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol eden ekiplerimiz, sürücü ve yolcuların ateşini de ölçüyor. Ayrıca, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ve 20 yaş altı gençlerin olup olmadığını da kontrol eden jandarma ekiplerimiz, zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor. Komşu ilçe Banaz'dan kaçak geçişleri önlemek içinde dağ yolları toprakla kapatılmıştır" denildi.