İhlas Haber Ajansı

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Hocalar'da jandarma ve polisten ortak trafik denetimi

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde jandarma ve polis trafik ekipleri ortak denetim yaptı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde jandarma ve polis trafik ekipleri ortak denetim yaptı.


Sandıklı - Uşak çevre yolu üzerinde iki gün boyunca yapılan denetimlerde, 98 araç ve 157 şahıs sorgulanırken kural ihaleli ile karşılaşılmadığı için cezai işlem uygulanmadı. Denetimler esnasında sürücüler trafik kuralları uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.


Jandarma ve Polisin ortak denetimini inceleyen Hocalar Kaymakamı Hakan Kara, güvenlik güçlerinin vatandaşın güvenliği için titiz çalışmalar yürüttüğünü bildirerek, bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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