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Hoparlöre gizledikleri 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da, hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin maddesiyle yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandıAfyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine içerisinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu otomobilde arama yapıldı.

Afyonkarahisar'da, hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin maddesiyle yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı


Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine içerisinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalar esnasında valiz içerisinde bulanan hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Polis tornavida yardımı ile açtığı hoparlörün içerisinde 2 kilogramlık uyuşturucu maddeyi buldu. Operasyonun ardından araç içerisinde bulunan Mahdı K. ve Shakıla A. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştı.


Yabancı uyruklu Mahdı K. ve Shakıla A. isimli şahıslar bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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