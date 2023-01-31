Hububat ekili alanlarda kontroller yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hububat ekili alanlarda ürünler üzerinde soğuk zararı ve hastalık kontrolleri yapıldı.

Kontroller Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik personeller tarafından yapıldı. İlçe bağlı Kurucaova ve Hamidiye köylerinde hububat ekili alanlarda çıkış, soğuk zararı, hastalık, zararlı kontrolleri, toprak nemi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Ekipler tarafından ayrıca fenolojik gözlemlerde yapıldığı kaydedildi.