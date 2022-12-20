Hükümlü annelerin çocukları için anaokulu yapılıyor

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda Anaokulu Projesi'nin temel atma törenine ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi Projesi'nin protokolüne katıldı.

Vali Yiğitbaşı, Türkiye Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şubesi katkılarıyla, hükümlü annelerin yanında kalan ve çalışan personelin çocuklarının eğitimi için 2 derslikli anaokulu projesinin temellerini attı. Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Kızılay Derneği Afyonkarahisar şubesi arasında nisan ayında imzalanan protokol doğrultusunda, bahsedilen kurumların katkı, destek ve işbirliğiyle anaokulunun temel atma törenini gerçekleştirdi. Konuşması sırasında kadın ve çocukların bulunduğu duruma bakılmaksızın ülkemiz için önemini vurgulayan Vali Yiğitbaşı, şunları dile getirdi:

“Büyük ve güçlü bir Türkiye ideali için çocuklarımızı her türlü dezavantajlı durumdan korumak, kurtarmak; dezavantajlarına rağmen eğitim imkânlarından eşit bir şekilde faydalanmalarını sağlamak bizlerin devlet olarak görevidir. Bu yüzden bu çocukların eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak bizler için çok önem arz ediyor.”

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.