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Hüseyin Eroğlu: "İlk altı şansımızı sürdürmemiz için bu maç önemliydi"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmanda 3-1 kazandıkları Afjet Afyonspor maçının ardından konuştu.


Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 yendi. Maçın ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu hafta ilk anlamında avantajımızı sürdürme anlamına geliyordu, geçen hafta oynadığımız maçta kaçırdığımız goller galibiyetimize mani oldu ilk altı şansımızı sürdürmemiz için bu maç önemliydi, tabii ki Afyonspor takımının da kendi durumları ile ilgili onlar için de önemli bir maçtı. Biz tabii ki kazanmak zorundaydık ilk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyup skoru da yakaladık, 2-0 oldu iki sıfırdan sonraki yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik belki üç olurdu daha da rahatlardık. Rakibimiz uzun toplarla üzerimize geldi. Zaman zaman geriye yaslandık, rakibimiz kenarlardan geldi golü buldu, 2-1 oldu. Takımımız genç bir takım, pas hataları yaptık, skor 3-1 olunca rahatladık üç puan bizim için önemliydi" dedi.

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