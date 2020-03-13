İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalanlar sağlık taramasından geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalanlar sağlık taramasından geçirildi.


Burada kalan yaşlılara yapılan taramada; ağız ve diş sağlığı, ağız kuruluğu, protez bakımı, sistemik hastalıkların ağız içi belirtileri, geriatrik diş hekimliği uygulamaları ile ilgili bilgi aktarımında bulunulmakla birlikte yaşlıların kan şekerleri ve tansiyon ölçümleri de yapıldı. Faaliyetlerinin bundan sonra da devam edeceği ve önümüzdeki günlerde huzurevinde diğer branşlarda da sağlık taramasının gerçekleştirileceği belirtildi.


Ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirten huzurevi sakinleri, kendilerini yanlız bırakmayan hastane yetkililerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.