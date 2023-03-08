İbadethane ve mezarlara zarar verme suçundan aranan şahıs polis yakaladı

Afyonkarahisar'da ibadethane ve mezarlara zarar verme suçundan mahkemece aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Ali Efendi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir iş yeri önünde bekleyen bir şahıstan şüphelenen vatandaşlar ‘155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Bolvadin İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Adres gelen ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden şahsın kimlik sorgulamalarını yaptıklarında şüphelinin isminin O.D., olduğunu ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde yargılandığı ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçundan arandığını tespit etti. Ardından gözaltına alınan şahıs adliye sevk edildi.