İçinde yağ olmayan şerbetli tatlı ekmek kadayıfı

Afyonkarahisar'da vatandaşların gözdesi durumunda yer alan 'ekmek kadayıfı', Ramazan aylarında da içerisinde yağ olmaması dolayısıyla fazlasıyla tercih ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ramazan ayındaki tatlı geleneği sürdürülüyor. Kentin yöresel tatlılarından 'ekmek kadayıfı' lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. İçerisinde yağ olmayan tatlı, özellikle Ramazan aylarında da fazlasıyla tercih ediliyor. Ayrıca şerbetli tatlılarda en hafif lezzetlerden biri olan ekmek kadayıfının içerisinde yağ da bulunmuyor.

Sandıklı'da ekmek kadayıfı ustası Mehmet Akça bu tatlının nasıl yapıldığını anlattı. Akça, "Pişirilecek olan ekmek kadayıfı bir tepside 15 dakika ıslatılarak yumuşatılır. Şerbeti için 2.5 kilogram toz şeker, 2 litre su ile eritilerek içerisine yarım limonun suyu sıkılır ve kaynatılarak şerbet haline getirilir. Daha sonra ıslatılarak yumuşayan ekmek kadayıfının üzerine hazırlanan şerbet dökülerek kısık ateşte 45 dakika pişirilir. Ara ara üzerine şerbet verilir ve kadayıf hazır hale gelir" dedi.

"Ekmek kadayıfında yağ yok"

Mehmet Akça ekmek kadayıfında yağ bulunmadığını belirterek, "Yağ sıfır, onun için ekmek kadayıfı şerbetli tatlılar içerisinde en hafifi. özellikle Ramazan ayında tulumbada, baklavada olduğu gibi kızgın yağ içermez. Mideyi yakmaz, insana dokunmaz. Soğuk tüketirseniz kaymak ile künefe gibi ılık tüketirseniz dondurma ile tavsiye ederim. Ben günde 10 tepsi ekmek kadayıfı yapıyorum. Bu, bayramlarda 70 tepsiye kadar çıkıyor. Ekmek kadayıfı fiyat olarak da uygundur. Kilogram fiyatı 12, tepsi fiyatı 50 lira. Bir tepside de yaklaşık 6 kilogram ekmek kadayıfı bulunuyor" ifadelerini kullandı.