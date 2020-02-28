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İdlip şehidinin naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in naaşı memleketi Afyonkarahisar’a getirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.


İdlip'te düzenlenen hava saldırıları sonucu şehit olan askerler memleketlerine getiriliyor. Hatay'da düzenlenen askeri törenin ardından Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, akşam saatlerinde Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Burada Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ve şehidin ailesi tarafından karşılanan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in naaşı Afyonkarahisar Devlet hastanesi morguna sevk edildi. Şahin, yarın öğle namazını müteakip ilçe meydanında düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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