İGM, 2023 yılının ilk toplantısını vali başkanlığında yaptı

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımı ile yaptı. Toplantıda çok sayıda gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı.

Toplantıda ilk olarak gündem maddeleri görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin ardından Vali Yiğitbaşı 2022 yılında yapılan faaliyetler hakkında kısa bir bilgilendirme konuşması yaptı. Vali Yiğitbaşı konuşmasında, dolu dolu bir 7 ayı geride bıraktıklarını ifade etti. Yiğitbaşı, “Yoğun bir 7 ayı beraberce sizlerle birlikte tamamladık. Dolu dolu geçen 7 ay oldu. Sizlerin desteğiyle şehrimiz için çok önemli bir anlam ifade eden Büyük Taarruzun 100.yılını hep birlikte kutlamış olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle de tamamlamış olduk. Dolu dolu geçen bu 7 ayın içerisinde tabi uluslararası festivallerimiz, gastronomi festivalimiz, Motokros yarışmalarımız ve pek çok etkinliği aslında hep beraber geçirdik. Gerçekten Afyonkarahisar çok hareketli çok yüksek bir ivmesi ve enerjisi olan bir şehir. İnşallah yeni yılda da önümüzde kalan dönemlerde de sizlerin de desteğiyle, önerileriyle birlikte şehrimiz için daha güzel işleri hep beraber tamamlamaya devam edeceğiz” dedi.