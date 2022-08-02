İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İGM ağustos ayı çalışmaları başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) ağustos ayı çalışmalarına başladı.

Toplantıda bir çok gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


İGM Burhanettin Çoban başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda görüşülen ve karar bağlanan gündem maddeleri ise şunları oldu:


“5. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilecek TEKNOFEST yarışlarına katılacak olan Afyon Kocatepe Üniversitesinin, Elektrik Kulübünün, Akümobil Frig Elektrikli aracın malzeme tedarikinde kullanılmak üzere ödenek aktarılması konusunda komisyondan gelen rapor doğrultusunda çalışma ekibine 30 bin TL aktarılmasına karar verildi.


Bolvadin Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulacak olan müteşebbis heyetine İl Özel İdaresinin katılmasına karar verildi.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.