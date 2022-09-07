İGM Eylül ayı toplantıları sürüyor

Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Eylül ayı 3. birleşiminde komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresinin iş ve işlemlerinin yoğunluğu nedeniyle tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 2 inşaat mühendisi, 1 makine mühendisi. 1 adet elektrik mühendisinin tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ve net ücretin belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülerek 8 bin 900 TL ile 2022 yılı KPSS'nin yapılmasının ardından ilana çıkılmasına karar verildi.

Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nak. San. Tic. AŞ. sermaye artırımına gidilerek. İl Özel İdaresi ilgili şirketteki mevcut hisse miktarı olan binde 13 payına karşılık gelen rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmayacağı konusundaki komisyon raporları görüşüldü. Komisyon tarafından sermaye artırımının uygun görülmemesi hususundaki rapor oy birliği ile kabul edildi.