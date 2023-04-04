İhlas Haber Ajansı

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İGM köy ve belde okullarına 1 milyon 500 bin TL ödenek aktaracak

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’ni bugün gerçekleştirilen oturumunda kentteki köy ve belde okullarına spor malzemesi alınması için 1 milyon 500 bin TL’lik ödenek aktarılması konusu ilgili komisyona havale edildi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'ni bugün gerçekleştirilen oturumunda kentteki köy ve belde okullarına spor malzemesi alınması için 1 milyon 500 bin TL'lik ödenek aktarılması konusu ilgili komisyona havale edildi.


İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının ikinci bileşimi gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Burhanettin Çoban'ın idaresinde gerçekleştirilen toplantıda valilikten makamından gelen teklif okundu. Teklifler meclisin oy birliğiyle görüşülmek üzere gerekli komisyonlara havale edildi. Toplantıda ayrıca kent genelindeki köy ve belde okullarında sporu tabana yaymak, geliştirmek amacıyla okulların ihtiyacı olan spor malzemelerinin alım işi için 1 milyon 500 bin ödenek aktarılması konusu görüşülmek üzere oy birliğiyle gerekli komisyonlara gönderildi.

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