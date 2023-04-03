İGM'de İl Encümen üyeleri seçildi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin (İGM) bugün başlayan nisan ayı çalışmalarının ilk toplantısında komisyon üyeleri ve il encümeni üye seçimi yapıldı.

İGM Nisan ayı toplantıları başladı. Toplantının ilk bileşiminde AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunduğu için İGM görevinden istifa eden Ferda Ertürk'ün yerine Hasan Hüseyin Düşkün, Evciler İGM Üyesi Şener Çalışkan'ın istifasının ardından boşalan koltuğa ise Erdoğan Çankaya geldi.

Yeni üyeler yaptıkları konuşmada kendini tanıtarak, mecliste alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Mecliste iki adet valilikten gelen gündem maddesi mecliste okunarak, gerekli komisyonlara havalesi yapıldı.

Ardından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi gereğince, ihtisas komisyonlarının oluşturulması, üye sayılarının belirlenmesi ve komisyonların üye seçimleri yapıldı. Daha sonra ise ‘İl Encümeni' üyeleri seçimi yapıldı. Kapalı oylama usulü yapılan seçimlerde Ahmet Mahmut Saylık, İrfan Seçen, Murat Dikmen encümen üyesi seçildi.