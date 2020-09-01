İHA muhabirine teşekkür belgesi

Afyonkarahisar Bolvadinliler Dayanışma Vakfı (BOL-DAV) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Doğruyol tarafından İhlas Haber Ajansı (İHA) Bolvadin ilçe Muhabiri Mücahit Kuzu'ya, Bolvadin'e sunduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesi verildi.

Doğruyol, BOL-DAV'ın yaptığı kampanyaları ve ilçede gelişen olayları yaptığı haberler ile ulusal medyaya taşıyan Kuzu'ya teşekkür belgesi takdim ederek onurlandırdı. Belge takdiminde konuşan Doğruyol, “İHA yayınladığı haberler her zaman kamuoyunda karşılık bulmuştur. BOL-DAV olarak çok teşekkür ediyorum. Merkezi Ankara da olan BOL-DAV, Bolvadinimize gönül köprüsü kurmaya devam ediyor. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimizle beraber Bolvadin'de temaslarımıza devam etmekteyiz. Bu vesile ile Bolvadin'imizin sosyal ve kültürel bağlamında gelişmesine katkı sunan ve vakfımızın faaliyetlerini medyaya taşıyan medya temsilcisi arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kuzu ise teşekkür belgesinden dolayı Doğruyol'a teşekkürlerini iletti.