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İHA'dan Başkan Zeybek'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar ekibi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunuldu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar ekibi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunuldu.


31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevine başlayan Mehmet Zeybek'e İHA Afyonkarahisar Temsilcisi Hayati Kanat ve muhabiri Ahmet Bilal Hamzaçebi ziyarette bulundu.


Karşılıklı görüş alış-verişinin bulunulduğu ziyarette Başkan Zeybek, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hayati Kanat ise Başkan Zeybek'e çalışmalarında başarılar diledi.

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