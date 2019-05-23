İHA'nın haberinin ardından harekete geçildi

Afyonkarahisar'da yüzlerce mermer fabrikasının bulunduğu İscehisar ilçesi yakınlarında bir mermer fabrikasını, yakında bulunan bir araziye dökülen tavuk gübrelerinin önündeki setin taşmasıyla gübreler basmıştı. Durum üzerine fabrikada üretime ara verilirken, işçiler de olası bir hastalık kapma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bunun üzerine İhlas Haber Ajansı'nda, gübre atıklarının döküldükleri Susuz Belediyesine ait araziye sığmayıp taştığı, çevredeki mermer fabrikalarını bastığı, ekili arazilere de zarar verdiği yönünde haberler yer almıştı. Çıkan haberler sonrası Vali Mustafa Tutulmaz tarafından, Susuz Belediye Başkanlığına acilen çözüm bulunması yönünde talimat verilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da gübre döküm sahasında denetimler yapıldı.

Denetimlerde araziye yapılan dökümler ve yağışlar sonrasında, gübre döküm sahasının taban noktasında kaçak oluştuğu belirlendi. Söz konusu kaçaktan çıkan sıvıların da yaklaşık 500 metre ileriden tekrar yüzeye çıkarak eğimli arazi nedeniyle aşağıya doğru akış gösterdiği anlaşıldı. Olayın fark edildiği gün itibariyle gübre döküm sahasına dökümün Susuz Belediye Başkanlığınca durdurulduğu ve akış yönünün önüne toprak setler yapılarak akışın önlenmesi yoluna gidildiği bildirildi.

Konuyu titizlikle ele alan Vali Mustafa Tutulmaz bu kapsamda olayın tüm taraflarının katılımıyla 2 Mayıs günü toplantı düzenledi. Toplantıya katılan biyogaz tesisi yetkilileri de mevcut durumu anlatarak çözüm önerilerini dile getirdiler. Toplantıda kaynağı kanatlı hayvan sektörü olan dışkının işlendiği biyogaz tesisleri ve bu tesislerde işlem neticesinde elde edilen sıvı gübrenin kullanım alanları ele alındı.

Vali Mustafa Tutulmaz Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vahit Okumuşer ve diğer yetkililerle birlikte bölgeye giderek gübre atıklarını, çevreye zararını ve yapılması gerekenleri yerinde inceledi. Vali Tutulmaz sorunun giderilerek çevreye ve yakınlarda bulunan işletmelere zarar vermeyecek şekilde çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.