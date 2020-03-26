İhlas Vakfı Afyonkarahisar'da yurt inşaatına başladı

Birçok ilde öğrenci yurtlarıyla özellikle üniversite öğrencilerine yurt hizmeti sunan İhlas Vakfı, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çalışmalara başladı. İhlas Vakfı Afyonkarahisar Bölge Temsilciği tarafından Sinanpaşa Yurdu'nun temeli bugün atıldı. Korana virüs tedbirleri kapsamında temel atma töreni düzenlenmezken, önümüzdeki günlerde resmi açılışın planlandığı. yurt inşaatı hızla ilerleyeceği belirtildi.

İhlas Vakfı Afyonkarahisar Bölge Temsilcisi Fuat Özcan, yurdun kaba inşaatının Kurban Bayramında biteceğini ve hızlı bir şekilde faaliyete girmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.