İhmal, piknikçi baba ve kızını hastanelik etti

Afyonkarahisar'da pikniğe giden ailenin günü kabusla sona ererken, piknikçi, baba ve kızı Park ve Bahçeler Temizlik İşleri ekiplerinin kapağını açık unuttuğu vana çukuruna düşerek hastanelik oldu. Olayda babanın ayak parmakları kırılırken, kızının ise beli kırıldı ve dalağı zedelendi.

Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesi Fuar Alanı'ndaki mesirelik alanda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Hakan Çarkacı (54) aile üyeleri ile birlikte piknik yapmak için Fuar Alanı'na gitti. Akşam saatlerinde evlerine gitmek için toplanmaya başladı. Çarkacının 21 yaşındaki hemşire olan kızı Hatice Çarkacı ise piknik bulaşıklarını yıkamak için çeşmeye gittiği sırada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mesirelik alandaki çimleri sulamak için yapılan ve kapağını açık bıraktıkları yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki vana çukurunu fark etmeyerek içine düştü. Acı içinde bağırmaya başlayan kızının o halini gören baba Çarkacı ise kızına yardım etmek için koşarak yanına gittiği sırada o da çukura düştü. Olayın ardından baba ve kızı için hemen ambulans çağrılırken, ikisi de olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerde ise baba Çarkacı'nın sol ayak parmaklarının kırıldığı, kızının ise belinde iki kırık, kasında yırtılma ve dalağında zedelenme olduğu belirlendi. Baba kızın hastanedeki tedavileri devam ediyor.

“Ayak parmaklarımın kırıldığını hastanede öğrendim”

Olay sonrası tedavi gördüğü hastanede İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan baba Ali Hakan Çarkacı her şeyin bir anda olup bittiğini belirterek, “Piknik alanında sulama vanalarının olduğu çukura kızım düştü, kızımın yardımına koşup ona yardım etmek isterken bende fark etmeyip aynı çukura düştüm. Sağlık ekiplerini çağırdık kızım için bende olayın sıcaklığı ile ayak parmaklarını kırmışım ve bunu da hastaneye gelince öğrendim. Daha sonra ayak parmaklarımdan ameliyat oldum. Kızım şuan gözlem altında halen tedavisi devam ediyor” diye konuştu.

“Biz gerekli önlemleri aldırdık”

Yıllık izinde olan Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Temizlik İşleri Müdürü Barış Dal'ın yerine vekaleten bakan Veteriner Müdürü İsmail Atlı ise olaya üzüldüklerini kaydederek, “Böyle bir olay gerçekleşti, bilgimiz olur olmaz çukurların tamamını kapattırdık. Biz gerekli önlemleri aldırdık” diye konuştu.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan baba ve kızının tedavileri devam ediyor.