İhsaniye Belediye Başkanı Türkmen göreve başladı

31 Mart 2019' da gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Afyonkarahisar'ın İhsaniye Belediye Başkanlığını kazanan Tunay Türkmen, yapılan devir teslim töreni ile görevine başladı.

İhsaniye İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan CHP üyeleri ile birlikte mazbatasını alan Türkmen, önce İhsaniye Belediyesi'ne gitti. Burada düzenlenen devir teslim töreninde konuşan İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen “Bu kutsal göreve bana layık gören ve her daim yanımda yer alan CHP Afyonkarahisar Milletvekilimiz Burcu Köksal'a, CHP İlçe Başkanımız Enver Demir'e, Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş ilçe teşkilatına ve tüm İhsaniye halkına çok teşekkür ederim. Belediyemize şimdiye kadar emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Millet İttifakı olarak geldiğimiz bu noktadan sonra Allah'ın izniyle seçim sürecinde vaat ettiğimiz projelerimizi, hizmetlerimizi gerçekleştirmek için parti rozetini bir tarafa bırakıp tüm İhsaniye için çalışacağız. Belediyemizin bu yeni dönemi, ilçemize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın” dedi.

Tunay Türkmen, eski Başkan Şaban Çabuk'a hizmetleri için teşekkür ederek çiçek takdim etti.