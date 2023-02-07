İhlas Haber Ajansı

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İhsaniye ilçe halkıda depreme kayıtsız kalmadı

Kahramanmaraş merkezli olan ve bir çok ilde de hissedilen depremlerden etkilenenler için Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde de yardım kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli olan ve bir çok ilde de hissedilen depremlerden etkilenenler için Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde de yardım kampanyası başlatıldı.


İhsaniye Spor Salonu'nda başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı akın etti. Bir çok giyim, battaniye ve gıdadan oluşan yardımlar yüklenen tırlarla deprem bölgesine ulaşmak için yola çıktı. 5 tır ve 1 kamyondan oluşan yardım malzemeleri dualar eşliğinde uğurlanırken yardımların devam ettiği belirtildi.

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