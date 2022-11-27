İhsaniye'de 2. eğitim çalıştayı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘6-14 Yaş Grubu Öğrencilerinin Akademik, Fiziksel, Sosyal-Duygusal ve Kültürel Gelişimleri: Çözüm Önerileri' isimli Eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikincisi, 25 Kasım 2022 tarihinde Gazlıgöl beldesinde bulunan termal otelde gerçekleştirildi. Çalıştay yürütücüsü olan Prof. Dr. Gürbüz Ocak, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde tespit edilen sorunlara yönelik hazırlanan çözüm önerilerini değerlendirmek ve uygulamak için bir araya geldiklerini belirterek, ikinci dönem sonunda ise uygulama sonuçlarını görmek için tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aslan ise çalıştayda yaptığı konuşmada, "Eğitim, öğretim, akademik başarı, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda adım adım ilerleyerek geçen yıl ulaştığımız başarıların üzerine yeni başarılar eklemek istiyoruz" dedi.