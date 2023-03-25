İhsaniye'de IFAD projesi devam ediyor

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından gelişmekte olan ülkelerde tarımsal ve kırsal kalkınmayı desteklemek ve açlıkla mücadele için tarımsal ve kırsal kalkınma projelerine finansman sağlayan IFAD projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde İhsaniye ilçesinde ekipler, sisteme kayıtlı çiftçiler ile görüşerek, eksikliklerin giderilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.