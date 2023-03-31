İhsaniye'de Kütüphane Haftası kutlandı

İhsaniye ilçesinde Kütüphane Haftası programı kutlandı. Kutlama Tanır'ın yanı sıra İhsaniye ilçe Kütüphane Müdürü Galip Koç, İl Müftüsü Ömer Faruk Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Tecelli Könül belediye başkanları ve daire müdürleri katıldı. Gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Tanır, kitap okumanın toplumların kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Kitap okuma alışkanlığının öneminden bahseden Tanır, kitap okumanın yaygınlaşması gerektiğini kaydetti. Öğrencilerin şiirler okuduğu program, ardından protokol üyeleri tarafından miniklere hediye verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.