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İhsaniye'de sulu tarım daha aktif hale getirilecek

Afyonkarahisar’ın İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, su seviyesi düşük olan kuyular bölgesinde incelemelerde bulunarak, ilçede sulu tarımın daha aktif hale gelmesi için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, su seviyesi düşük olan kuyular bölgesinde incelemelerde bulunarak, ilçede sulu tarımın daha aktif hale gelmesi için çalışma başlattı.


İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, belediye bünyesinde bulunan sığı kuyu yerlerinde keşif yaptı. Sulu tarıma geçilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Türkmen, “Sulu tarıma geçmemiz için keşiflerimizi yapmış bulunmaktayız. Bölgemizi yeşil ovaya dönüştürmeye ve çiftçimizi desteklemek için amacımıza ulaşmamıza çok az kaldı. Yonca, mısır, patates, arpa, buğday gibi verimlerimiz artıracağız. İhsaniyemizi en verimli duruma getireceğiz” dedi.

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