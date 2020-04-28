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İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları kapılarına kadar iletildi

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi, Nisan ayı boyunca ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen tüm vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına kadar iletti.


Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Fatih Okyar, Nisan ayı boyunca Covid-19 kapsamında yapılan çalışmalardan bahsederek, “Türk Kızılay olarak gece gündüz demeden yaşlı ve muhtaç Ailelerimizin yanındayız. Nisan ayında şubemize müracaatı bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerimizin yardımlarını kapılarına kadar ilettik. Unutmayın siz varsanız biz varız. Sahada çalışan tüm gönüllü kardeşlerimize Kızılay ailesi olarak teşekkür ederiz” diye konuştu.

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