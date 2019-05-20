İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi arasında meydana gelen kazada, Muharrem D. yönetimindeki 03 VL 575 araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 03 AU 246 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Muharrem D., Nazik D., Safiye D., ve 03 AU 246 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Yaralıların 112 Sağlık ekiplerince Afyon Üniversite Hastanesi, Afyon Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.