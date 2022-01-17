İki aracın çarpıştığı kazayı 6 kişi şans eseri yara almadan atlattı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki ticari araçta biri devrilirken, kazada toplamda 6 kişi bulunan araçların içerisinde şans eseri hepsi olayı yara almadan atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Kanlıca Mahallesi, Kanlıca Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan geçiş yapmak isteyen Ahmet Ü., idaresindeki 15 PS 502 plakalı ticari araç Süleyman Ç., yönetimindeki 03 ABL 739 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Ahmet Ü.'nün kullandığı araç orta refüje çarpıp yol ortasında peyzaj alanına girip devrildi. Yan yatarak durabilen araçtaki sürücü kendi imkanları ile çıkabildi. Kazanın ardından bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi olayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından çok korktukları gözlenen kazazedeleri çevredekileri sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.