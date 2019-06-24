İki gün önce kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'da iki gün önce hakkında kayıp ilanında bulunulan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Ali Çetinkaya Garı'nda çalışan Mehmet Ceylan iddiaya göre akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra eve dönmedi. Olayın ardından 19 yaşındaki gencin ailesi polise ihbarda bulundu. İki gündür süren arama çalışmalarından bir sonuç alınmadı. Akşam saatlerinde Akarçay Rekreasyon Alanındaki Akarçay içinde hareketsiz bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akarçay etrafında güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Akarçay içerisine indirdikleri botla gencin cansız bedenine ulaştı. Ceset torbası içeresine yerleştirilen cesedin, yapılan incelemelerin ardından cesedin iki gün önce kaybolan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan'a ait olduğu belirlendi.

Ceylan'ın cesedi olay yerine gelen iş arkadaşlarının da yardımıyla cenaze aracına yerleştirilerek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polisin olayla ilgili inceleme ve soruşturması sürüyor.