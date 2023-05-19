İki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, 8 büyükbaş hayvan telef oldu

Afyonkarahisar'da yol kenarında park halindeki tıra arkadan gelen bir başka tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 3kişi yaralandı. Kazaya karışan tırlardan birinin taşıdığı 8 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Kaza, Sinapaşa ilçesinde bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.G., yönetiminde 23 BM 812 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce 35 VEM 35 plakalı tırın dorsesine daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 64 AAY 545 plakalı tıra çarptı. Kazada tır sürücüsü K.G., ile O.G. ve 64 AAY 545 plakalı tırın sürücüsü R.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılıp ardından ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesine kaldırıldı.

Kazada 23 BM 812 plakalı tırın dorsesinde taşıdığı 8 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Kazanında ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.