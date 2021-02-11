İkinci doz Covit-19 aşılama süreci başladı

Afyonkarahisar'da ikinci doz korona virüs (Covit-19) aşılama sürecinin başladığı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, ilk doz Covid-19 aşısının 28 gün önce vurulmaya başlandığını hatırlatarak ikinci doz aşılama sürecinin başladığını kaydetti. Kendisi de ikinci doz aşı vurulmasının başladığını ifade eden Korkmaz, “İkinci doz aşıların yine önceki sıralaması ile yapılacak. Salgından bir an önce kurtulmamız için aşının önemini büyük. Bağışıklık kazanmak için ilk doz aşısını olan herkesin ikinci doz aşısını da mutlaka yaptırması gerekiyor. Aşı uygulamasında yine randevu sistemi geçerli olacak ve aşı olan kişilerin rehavete kapılmaması gerekiyor. Şimdiye kadar alınan tedbirlerin yine devam ettirilmeli” dedi.