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İkiz bebeklerin ilk hediyesi belediyeden

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bugüne kadar düzenli olarak yapılan ve Başkan Mustafa Çöl tarafından başlatılan “Hoş geldin Bebek” projesi 2020 yılının ilk ikiz bebek ziyaretiyle altıncı yılını doldurdu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bugüne kadar düzenli olarak yapılan ve Başkan Mustafa Çöl tarafından başlatılan “Hoş geldin Bebek” projesi 2020 yılının ilk ikiz bebek ziyaretiyle altıncı yılını doldurdu.


Belinay ve Lina adlı ikiz kız kardeşlerin dünyaya gelmesiyle beraber ailelerini, Tapduk Emre mahallesindeki evlerinde ziyaret eden Sandıklı Başkanı Mustafa Çöl, bebeklerimizin vatana, millete hayırlı ve uğurlu olmalarını temenni etti.


Başkan Mustafa Çöl, ziyarette aileye içinde; yeni doğan seti, biberon seti, bebek battaniyesi olan hediyeleri takdim ederek, Sandıklı Belediyesi olarak yeni doğan bebeklere ilk hediyelerini vermenin mutluluğunu yaşadı.


İkiz bebek sahibi çift ise Başkan Mustafa Çöl'ün bu ziyareti karşısında duygulandıklarını ifade ederek, yanlarında olduklarından dolayı teşekkür ettiler.

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